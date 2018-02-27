Игорь Колыванов: "Даже в случае изменения правил тренеры будут делать по две-три замены"

Главный тренер московского "Торпедо" Игорь Колыванов поделился мнением насчет информации о желании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввести четвертую замену в соревнованиях под своей эгидой. Сведения об этом в понедельник распространила испанская газета Marca.

– В некоторых чемпионатах матчи действительно идут через каждые три дня, особенно это касается клубов из первых пятерок, участвующих во всех турнирах, – сказал Колыванов. – График очень насыщенный, поэтому, может быть, такое решение и правильное.

Отмечу, что у нас в ПФЛ сейчас разрешено производить пять замен, и это не всегда идет в плюс. Имею в виду ситуации, когда тренеры в концовках начинают постоянно менять футболистов. Проигрываешь, а они каждые пять-семь минут делают замену. Ритм матча сбивается. Хотя у нас выступает много юношей, кого-то хочется просмотреть. Для меня оптимальный вариант – три замены.

– Четыре замены могут придать больше свежести и движения командам?

– Не все выходящие на замену футболисты вписываются в игру. Когда тренер видит, что человек подустал, это одно, а замена ради замены не нужна. Не каждый тренер на это пойдет. Даже при новых правилах люди будут делать по две-три замены. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)