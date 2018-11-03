"Витесс" Слуцкого в меньшинстве проиграл ПСВ

"Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 11-го тура чемпионата Голландии в гостях проиграл ПСВ со счетом 0:1. Единственный мяч забил Люк де Йонг.

Отметим, что на 14-й минуте "Витесс" остался в меньшинстве - с поля за прямую красную карточку был удален защитник Данило Дуки.

ПСВ лидирует в чемпионате Голландии. "Витесс" идет на 5-м месте.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

11-й тур

ПСВ - "Витесс" - 1:0 (0:0)

Гол: де Йонг, 69.

ПСВ: Зут, Дюмфрис, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Росарио, Хендрикс, Перейро, Лосано (Рамселар, 90+3), де Йонг, Бергвайн (Мален, 84).

"Витесс": Эдуарду, Караваев, Дуки, Кларк-Солтер, Кларк (Бюттнер, 90+2), Беро, Сереро (Гонг, 84), Фор (Теландер, 18), Эдегор, Дарфалу, Линссен.

Предупреждения: Линссен, 15. Бергвайн, 42. Эдегор, 62. Дюмфрис, 86.

Удаление: Дуки, 14.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

3 ноября. Эйндховен. Стадион "Филипс".