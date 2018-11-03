"Витесс" Слуцкого в меньшинстве проиграл ПСВ

"Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 11-го тура чемпионата Голландии в гостях проиграл ПСВ со счетом 0:1. Единственный мяч забил Люк де Йонг.
Отметим, что на 14-й минуте "Витесс" остался в меньшинстве - с поля за прямую красную карточку был удален защитник Данило Дуки.
ПСВ лидирует в чемпионате Голландии. "Витесс" идет на 5-м месте.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
11-й тур
ПСВ - "Витесс" - 1:0 (0:0)
Гол: де Йонг, 69.
ПСВ: Зут, Дюмфрис, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Росарио, Хендрикс, Перейро, Лосано (Рамселар, 90+3), де Йонг, Бергвайн (Мален, 84).
"Витесс": Эдуарду, Караваев, Дуки, Кларк-Солтер, Кларк (Бюттнер, 90+2), Беро, Сереро (Гонг, 84), Фор (Теландер, 18), Эдегор, Дарфалу, Линссен.
Предупреждения: Линссен, 15. Бергвайн, 42. Эдегор, 62. Дюмфрис, 86.
Удаление: Дуки, 14.
Судья: Гезюбюйюк (Голландия).
3 ноября. Эйндховен. Стадион "Филипс".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2018-2019/