Это`О: "Ним" собирает средства на мой трансфер? Может, я поучаствую?"

Форвард турецкого "Коньяспора" Самюэль Это`О отреагировал на информацию, согласно которой французский "Ним" предложил своим фанатам собрать средства на его трансфер.
- А я тоже могу поучаствовать?, - написал 37-летний камерунский форвард в Твиттере, добавив два смеющихся смайлика.
Je peux aussi y participer? 😂😂 https://t.co/tFVUvyFqPt– Samuel Eto'o (@setoo9) 31 июля 2018 г.
В прошлом сезоне Это`О сыграл в 29 матчах за "Коньяспор" во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 5 голевых передач.
"Ним" в предстоящем сезоне выступит в чемпионате Франции.