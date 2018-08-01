Это`О: "Ним" собирает средства на мой трансфер? Может, я поучаствую?"

Форвард турецкого "Коньяспора" Самюэль Это`О отреагировал на информацию, согласно которой французский "Ним" предложил своим фанатам собрать средства на его трансфер.

- А я тоже могу поучаствовать?, - написал 37-летний камерунский форвард в Твиттере, добавив два смеющихся смайлика.

В прошлом сезоне Это`О сыграл в 29 матчах за "Коньяспор" во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 5 голевых передач.

"Ним" в предстоящем сезоне выступит в чемпионате Франции.