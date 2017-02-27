Златан Ибрагимович: "Подписание нового контракта с "Манчестер Юнайтед" не зависит от попадания в Лигу чемпионов"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович опроверг информацию о том, то может покинуть клуб в конце этого сезона. По его словам, кто-то выдумал историю о том, что форвард не будет подписывать новый контракт, если манкунианцы не пробьются в розыгрыш Лиги чемпионов.

- Посмотрим, что будет дальше, - приводит The Telegraph слова Ибрагимовича. - Мое будущее здесь не зависит от того, попадет ли "Манчестер Юнайтед" в Лигу чемпионов или нет. Я пополнил состав манкунианцев, когда они не играли в этом турнире. Кто-то выдумал это условие. Я перешел в чемпионат Англии, когда понял, что это подходящий момент. Даже мои дети хотели, чтобы я стал игроком "МЮ".