Жулиу Баптиста провел матч за резервную команду "Болтона"

Бывший полузащитник "Реала" Жулиу Баптиста находится на просмотре в "Болтоне". Как сообщает Sky Sports, бразилец принял участие в игре за команду до 23 лет, выйдя на поле в стартовом составе.

Ранее сообщалось о том, что переговоры между хавбеком и клубом находятся на завершающей стадии. На данный момент он является свободным агентом.

Последним клубом 35-летнего бразильца был "Орландо Сити", который он покинул в ноябре 2016 года. За свою карьеру Баптиста помимо "Реала" выступал в "Севилье", "Арсенале" и "Роме".