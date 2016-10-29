Жозе Моуринью: "Руни не уйдет из "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что нападающий команды Уэйн Руни не собирается покидать клуб. По словам португальца, между ним и форвардом нет никакого недопонимания.

- Вы можете говорить о Руни все, что вам угодно, - приводит Goal слова Моуринью. - Но это не соответствует действительности. Я знаю, что он игрок того типа, который нужен мне. Знаю, что Уэйн может играть на самом высоком уровне. Не могу сказать, что будет с ним через год, два или три, но он очень важный игрок для нас. Руни не собирается никуда уходить. Мы любим его, а он любит нас. Он не был доволен в последнее время, потому что провел несколько матчей в запасе. У нас нет никаких проблем, но журналистам нужно продавать газеты, поэтому они пишут ложь. Руни вернется в субботу.