Жозе Моуринью: "Папарацци для меня - стихийное бедствие!"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 4-го раунда Кубка лиги против "Манчестер Сити" подчеркнул, что он не думает о покупке огромного дома в Манчестере. По словам специалиста, он не может сделать ни шага из отеля без взоров и объективов папарацци.

– Моей дочке на следующей неделе исполнится 20, сыну через несколько месяцев будет 17 лет, – приводит Sky Sports слова Моуринью. – В их жизни все стабильно: лондонский университет, занятия футболом в столице Англии, друзья.

Купить дом? Скорее я был бы рад получить здесь небольшую квартиру, при которой был бы гараж. Но ни о каких огромных домах, которые сватает мне пресса, я не думаю, это ерунда. Меня иногда расстраивает невозможность сделать ни шагу без взоров папарацци. Они преследуют меня повсюду, куда бы я ни шел: на прогулку ли, в ресторан или просто через мост. Это просто какое-то стихийное бедствие!