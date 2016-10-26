Юрген Клопп: "Ливерпуль" заслуженно победил "Тоттенхэм"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Тоттенхэмом" (2:1) в 1/8 финала Кубка лиги подчеркнул, что его команда заслуженно взяла верх в этом поединке. По словам немецкого специалиста, "красные" могли забить сопернику более двух голов.

– Игра складывалась так, как я ожидал, позитивно для нас, – приводит BBC слова Клоппа. – Потом на какое-то время мы потеряли концентрацию и сами себе придумали проблемы. Однако в целом все хорошо, мы заслуженно победили.

Старридж делал то, что и должен был. Он играл прекрасно, мог забить три-четыре мяча.

Молодые ребята действительно были хороши. Трент Александер-Арнольд здорово действовал в начале встречи. Они могут играть получше, но с учетом давления и новых для них обстоятельств они сделали свою работу по-настоящему хорошо.

У нас были более опасные моменты, и мы заслуженно победили. Мы создали отличную атмосферу на поле, болельщики и не могли покинуть трибуны до финального свистка.