Вице-президент "Вест Хэма" назвала решение уволить Билича одним из сложнейших для клуба

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди заявила, что уволенный с поста главного тренера команды Славен Билич был очень преданным сотрудником. Хорватский специалист возглавлял "молотобойцев" с 2015 по 2017 год.

- Славен - очень честный и порядочный человек, - цитирует Daily Mail. - Он преданно работал в "Вест Хэме". Увольнять такого сотрудника тяжело. На совете директоров мы посчитали, что это - одно из тяжелейших за 25 лет.

Напомним, новым главным тренером "Вест Хэма" стал Дэвид Мойес.