Венгер не будет наказан за критику судьи после матча с "Уотфордом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер избежал наказания за агрессивное поведение в отношении судьи матча чемпионата Англии с "Уотфордом" (1:2). Француз был в гневе после назначения пенальти в ворота его команды за фол Эктора Бельерина на Ричарлисоне. После игры он отправился за главным судьей матча Нилом Суорбриком в подтрибунное помещение, высказывая свое недовольство. Позднее он раскритиковал арбитра на пресс-конференции.

Как сообщает Sky Sports, рефери не оставил соответствующих записей в протоколе, поэтому дисциплинарное дело в отношении Венгера Футбольная ассоциация Англии открывать не стала.