Василий Березуцкий: "Слуцкий - один из немногих тренеров, которые не побоялись пробить эту стену башкой"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий отметил, что Леонид Слуцкий не побоялся поехать за границу и попробовать там свои силы. Футболист пожелал российскому специалисту успехов в "Халл Сити". Экс-наставник армейцев приступит к работе с клубом чемпион-лиги на следующей неделе.

- Леонид Викторович, я очень рад, что вы получили работу в команде "Халл" в Англии, - приводит "Английский акцент" слова Березуцкого. - Вы один из немногих тренеров, которые не побоялись пробить эту стену башкой, поехать за границу и попробовать показать себя там. У вас очень много способностей, которые невероятно хорошие. Невероятная способность к обучаемости. Подготовка к этой работе была достаточно долгой. Я знаю, вы около трех месяцев только изучали английский, что не самое простое.

Иногда у нас вообще к тренерской работе не готовятся. Пожелаю вам успеха. Надеюсь, все получится. Надеюсь, за вами последуют многие российские футболисты и тренеры для получения игрового опыта и повышения уровня российского футбола. Удачи вам!