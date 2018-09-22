Ван Дейк получил травму в матче с "Саутгемптоном"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк не доиграл матч 6-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (3:0) из-за травмы ребра, информирует BBC.

В начале второго тайма 27-летний голландец схватился за ребро после столкновения с форвардом гостей Шейном Лонгом и был заменен через несколько минут.

На следующей неделе "красные" дважды сыграют с "Челси": в среду в Кубке лиги, а в субботу – в премьер-лиге. После этого команду Юргена Клоппа ждет выездная игра 2-го тура Лиги чемпионов против "Наполи" и поединок с "Манчестер Сити" в рамках чемпионата.

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