Валенсия - первый неевропеец, сыгравший 300 матчей за "МЮ"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия стал первым неевропейским игроком, проведшим в составе "красных дьяволов" 300 матчей. Юбилейной для экваорского защитника стала игра 8-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (после первого тайма счет не открыт - 0:0. - Прим. "СЭ").

Напомним, Валенсия выступает за "МЮ" с 2009 года. За это время он дважды выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги, трижды стал обладателем Суперкубка Англии. Кроме того, он по разу выиграл Кубок Англии и Лигу Европы.

Текстовая трансляция матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед"