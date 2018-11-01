Унаи Эмери: "Сейчас подходящий момент для встречи "Арсенала" с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не беспокоится о том, что в 1/4 финала Кубка лиги его команде предстоит встретиться с "Тоттенхэмом". Он подчеркнул, что в курсе принципиального соперничества между клубами.

– Мы в этом турнире хотим добиться победы, – цитирует официальный сайт "Арсенала" Эмери. – Поэтому в любом случае придется играть с топ-клубами. Сейчас подходящий момент для такой встречи. Это отличное испытание для обоих клубов. Но победит только один.

Да, я в курсе серьезности соперничества. Конечно, не так, как все болельщики "Тоттенхэма" и "Арсенала". Но я еще изучу больше информации об этом в преддверии встречи.