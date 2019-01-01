Унаи Эмери: "Арсенал" заслужил победу над "Фулхэмом"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает заслуженной победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата Англии над "Фулхэмом" (4:1).

- Мы хотели победить, и этот результат придал нам уверенности. "Арсенал" продолжил нагнетать и создавать опасные ситуации, и мы счастливы от этого, - приводит Goal.com слова Эмери. - Вполне объяснимо, что у болельщиков появились сомнения при счете 2:1, но мы продолжили делать нашу работу и играть по заранее намеченному плану. Думаю, что мы заслужили победу. В нашем составе забивали разные игроки, так что, благодаря этому, мы сможем дальше выстраивать нашу идентичность.

"Арсенал" набрал 41 очко в 21 матче, "канониры" идут на пятом месте, отставая от находящегося на четвертой строчке "Челси" на два балла. Правда, у "синих" есть одна игра в запасе.