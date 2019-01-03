Уле Гуннар Сульшер: "Не хочу уходить из "МЮ"

И.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер признался, что не хочет уходить из команды.

- Я не хочу уходить. Конечно, я не хотел бы этого, - цитирует специалиста Daily Mail. - У нас отличный подбор игроков и фантастическая атмосфера. Но я думаю только о следующей игре. Я делаю свою работу, пока я здесь. Если ты выиграл четыре матча подряд, с этой командой ты можешь выиграть еще столько же.

Напомним, ранее сообщалось, что по окончании сезона Сульшер вернется к работе с норвежским "Мольде". Специалист возглавил "МЮ" после отставки Жозе Моуринью.

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