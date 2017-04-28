"Тоттенхэм" будет играть на "Уэмбли"

"Тоттенхэм" будет проводить домашние матчи в следующем сезоне на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, информирует пресс-служба арены. В этом сезоне "шпоры" играли на этом стадионе еврокубковые матчи.

Домашняя арена "Тоттенхэма" "Уайт Харт Лэйн" будет полностью демонтирована, а на ее месте будет построена новая, рассчитанная на 61 тысячу мест. Открытие нового стадиона запланировано на лето 2018 года.

– Футбольная ассоциация рада подтвердить, что "Тоттенхэм" проведет все домашние матчи следующего сезона на стадионе "Уэмбли", – говорится в сообщении.