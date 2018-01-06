Тосун перешел из "Бешикташа" в "Эвертон"

Нападающий "Бешикташа" Дженк Тосун стал игроком "Эвертона", информирует официальный сайт клуба из Ливерпуля. Контракт с форвардом рассчитан до 2022 года. Подробности трансфера не разглашаются.

Ранее сообщалось, что "ириски" заплатят за переход 26-летнего турка около 27 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, что Тосун выступал за стамбульцев с 2014 года. За это время в составе клуба он провел 91 матч и забил 39 голов.