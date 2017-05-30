Тони Адамс: "Венгера в "Реале" уволили бы через год"

Экс-капитан "Арсенала" Тони Адамс отметил, что Арсен Венгер в клубе делает все, что ему захочется. По словам бывшего "канонира", французский специалист не откажется от такой должности.

- Венгер говорил, что отказал бы любому клубу в мире, - приводит Goal слова Венгера. - Но в "Реале" его уволили бы через год. Тогда он ходил бы из клуба в клуб. В "Арсенале" он властвует, а руководство ничего не делает. Он может делать все, что захочет. Не думаю, что сможет от такого отказаться.

Венгер получает 8 миллионов фунтов стерлингов в год, а младшие тренеры - 30 тысяч. В "Челси" получают по 90 тысяч. Арсен, возьми себе 7 миллионов и повысь своим работникам зарплату. Но у него странное отношение к деньгам. Венгер даже не тратит их на вечеринки. У него просто нет друзей в Англии. Только несколько товарищей во Франции. Даже жаль его.