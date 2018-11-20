Тиагу Мотта: "Моуринью всегда ищет врага. Если у него его нет - он его создаст"

Бывший полузащитник "ПСЖ" Тиагу Мотта, который выступал в "Интере" под руководством главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, рассказал, что португальский специалист всегда ищет врагов. Он добавил, что Моуринью не ищет красоту.

- У Моуринью две стороны: одна счастливая, когда он выигрывает, другая - когда он проигрывает, - приводит Goal слова Мотты. - Его настроение меняется в зависимости от результата. Если команда играет хорошо, но проигрывает, он не может найти ничего положительного. Но если выигрывает, играя плохо, он вне себя от радости.

Моуринью не ищет красоту, он ищет врага. Если у него его нет, он его создаст. С" Интером " у нас было преимущество в 11 очков в чемпионате, мы проиграли игру, а затем сыграли вничью. В понедельник он провел 15-минутную пресс-конференцию, где Моуринью напал на всех: на Галлиани, "Милан", "Рому", судей, "Юве". Ему нужно было освежить атмосферу.

Напомним, хавбек завершил карьеру игрока по окончании прошедшего сезона, заявив о желании работать тренером. В настоящее время Мотта работает тренером юношеской команды парижан (игроки не старше 19 лет).