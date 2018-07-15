СМИ: В "Манчестер Сити" недовольны трансфером Жоржинью в "Челси"

Представители "Манчестер Сити" недовольны поведением "Наполи", сообщает ESPN. Это связано с переходом полузащитника команды Жоржинью в "Челси".

Сообщается, что итальянский клуб нарушил предварительные договоренности о переходе с "Манчестер Сити" и принял предложение "Челси". Хавбек сборной Италии был главной трансферной целью Хосепа Гвардьолы, но в итоге он отправился в лондонский клуб за 60 миллионов евро вместе с бывшим тренером неаполитанцев Маурицио Сарри. Сам игрок также хотел перейти в "Манчестер Сити", клуб был готов отдать за него 49 миллионов. В дальнейшем "Сити" не хочет иметь дел с "Наполи".

26-летний хавбек Жоржинью в "Наполи" перешел в январе 2014 года за 9,5 миллиона евро из "Вероны".