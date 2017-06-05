СМИ: Слуцкий может возглавить "Халл"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий близок к тому, чтобы возглавить "Халл", утверждает Mirror. Владелец клуба Ассем Аллам считает, что россиянин является лучшим кандидатом для того, чтобы вернуть команду в премьер-лигу.

Ранее "Халл" по итогам минувшего сезона вылетел в чемпион-лигу, после чего его покинул главный тренер Марку Силва.

Напомним, Слуцкий покинул пост наставника армейцев в декабре 2016 года. С тех пор он находится в поисках работы. Некоторое время бывший тренер сборной России находился в Англии. Ранее СМИ сообщали о том, что он может возглавить "Уотфорд", но клуб премьер-лиги отказался от его кандидатуры.