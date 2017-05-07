11:05 | ФУТБОЛ — Англия

СМИ: Слуцкий может возглавить "Челси" в случае ухода Конте

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Леонид СЛУЦКИЙ.Когда вернется Слуцкий? Главное из интервью тренера

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить "Челси", утверждает Daily Express. Специалист с января живет в Лондоне и регулярно появляется на матчах "синих". По версии источника, владелец "Челси" Роман Абрамович пригласит "своего близкого друга Леонида Слуцкого", если Антонио Конте все же покинет команду. 

Конте, в свою очередь, может стать новым главным тренером "Барселоны". Сегодня вице-президент каталонцев Жорди Местре заявил, что клуб уже определился с заменой уходящему в конце сезона Луису Энрике, но называть имя отказался.

Последним местом работы Слуцкого стал ЦСКА, который специалист оставил в декабре прошлого года.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Веефника

"Челси" - это большая корпорация, и нулевой тренер туда никогда не попадет, будь он даже братом Абрамовича. У Слуцкого больше шансов попасть в Реал или возглавить сборную Германии.

11:18

Shumi083

вроде не 1 апреля?

11:17

armi

Фантазии СМИ видимо от перепила-недосыпа писак напрямую зависят. Как перепил - так сразу бредовая "новость".

11:16

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Губастый ""пострадамус--предсказатель"" решил взяться за "старое"??? Бедные "аристократы", как бы им в аглицкой ФНЛ не оказаться....

11:13

Джин_SM(v3)

Чего Абрамовичу подсыпали?Это ж катастрофа!!!

11:13

Rabinovich

кек

11:12

rusfed 2.0

Думаю, будущее у этой сплетни не равно нулю. Было бы интересно посмотреть

11:11