СМИ: Слуцкий может возглавить "Челси" в случае ухода Конте

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить "Челси", утверждает Daily Express. Специалист с января живет в Лондоне и регулярно появляется на матчах "синих". По версии источника, владелец "Челси" Роман Абрамович пригласит "своего близкого друга Леонида Слуцкого", если Антонио Конте все же покинет команду.

Конте, в свою очередь, может стать новым главным тренером "Барселоны". Сегодня вице-президент каталонцев Жорди Местре заявил, что клуб уже определился с заменой уходящему в конце сезона Луису Энрике, но называть имя отказался.

Последним местом работы Слуцкого стал ЦСКА, который специалист оставил в декабре прошлого года.