СМИ: Слуцкий может возглавить "Челси" в случае ухода Конте

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить "Челси", утверждает Daily Express. Специалист с января живет в Лондоне и регулярно появляется на матчах "синих". По версии источника, владелец "Челси" Роман Абрамович пригласит "своего близкого друга Леонида Слуцкого", если Антонио Конте все же покинет команду.
Конте, в свою очередь, может стать новым главным тренером "Барселоны". Сегодня вице-президент каталонцев Жорди Местре заявил, что клуб уже определился с заменой уходящему в конце сезона Луису Энрике, но называть имя отказался.
Последним местом работы Слуцкого стал ЦСКА, который специалист оставил в декабре прошлого года.
Веефника
"Челси" - это большая корпорация, и нулевой тренер туда никогда не попадет, будь он даже братом Абрамовича. У Слуцкого больше шансов попасть в Реал или возглавить сборную Германии.
11:18
Shumi083
вроде не 1 апреля?
11:17
armi
Фантазии СМИ видимо от перепила-недосыпа писак напрямую зависят. Как перепил - так сразу бредовая "новость".
11:16
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Губастый ""пострадамус--предсказатель"" решил взяться за "старое"??? Бедные "аристократы", как бы им в аглицкой ФНЛ не оказаться....
11:13
Джин_SM(v3)
Чего Абрамовичу подсыпали?Это ж катастрофа!!!
11:13
Rabinovich
кек
11:12
rusfed 2.0
Думаю, будущее у этой сплетни не равно нулю. Было бы интересно посмотреть
11:11