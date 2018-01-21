СМИ: Погба выдвинул "Манчестер Юнайтед" новые требования по зарплате

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба требует увеличения зарплаты. Как сообщает Goal, француз хочет получать не меньше нападающего Алексиса Санчеса, который в ближайшее время перейдет из "Арсенала". Чилиец будет получать в команде Жозе Моуринью 400 тысяч евро в неделю.
Ожидается, что агент француза Мино Райола проведет переговоры с руководством команды. В текущем чемпионате Англии Погба провел 14 матчей, в которых он забил три гола и сделал девять результативных передач.
Пятачок
Погба не отрабатывает деньги, за которые его купили. Он класснейший футболист, но ловчила, экономит силы, бережет ноги, часто теряет концентрацию. От него больше вреда, чем пользы. Надо его продать, пока не поздно.
18:06