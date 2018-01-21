СМИ: Погба выдвинул "Манчестер Юнайтед" новые требования по зарплате

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба требует увеличения зарплаты. Как сообщает Goal, француз хочет получать не меньше нападающего Алексиса Санчеса, который в ближайшее время перейдет из "Арсенала". Чилиец будет получать в команде Жозе Моуринью 400 тысяч евро в неделю.

Ожидается, что агент француза Мино Райола проведет переговоры с руководством команды. В текущем чемпионате Англии Погба провел 14 матчей, в которых он забил три гола и сделал девять результативных передач.