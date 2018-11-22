СМИ: Моуринью назвал игроков, которых хочет видеть в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет приобрести трех игроков в зимнее трансферное окно. Как утверждает The Daily Star, португальский специалист заинтересован в приобретении защитника "Атлетико" Диего Година, хавбека "Ромы" Лоренцо Пеллегрини и защитника "Челси" Гэри Кэйхилла.

Transfermarkt оценивает 32-летнего Година в 30 миллионов евро, 22-летнего Пеллегрини в 28 миллионов евро, а 32-летнего Кэйхилла в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Годин провел 15 матчей за "Атлетико", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Пеллегрини принял участие в 13 встречах в составе "Ромы", отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми пасами. Кэйхилл провел 6 матчей за "Челси".

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