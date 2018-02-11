СМИ: "Манчестер Сити" и "Шахтер" договорились о переходе Фреда

Полузащитник "Шахтера" Фред продолжит карьеру в "Манчестер Сити", утверждет Mirror. По данным издания, клубы договорились о переходе 24-летнего хавбека за 50 миллионов фунтов стерлингов в следующее трансферное окно. Также подчеркивается, что футболистом интересовался "Манчестер Юнайтед"​, но бразилец выбрал "горожан" из-за желания поработать с Пепом Гвардьолой.

В нынешнем сезоне Фред забил два мяча и сделал две голевые передачи в 16 играх чемпионата Украины.