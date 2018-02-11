СМИ: "Манчестер Сити" и "Шахтер" договорились о переходе Фреда

Полузащитник "Шахтера" Фред продолжит карьеру в "Манчестер Сити", утверждет Mirror. По данным издания, клубы договорились о переходе 24-летнего хавбека за 50 миллионов фунтов стерлингов в следующее трансферное окно. Также подчеркивается, что футболистом интересовался "Манчестер Юнайтед", но бразилец выбрал "горожан" из-за желания поработать с Пепом Гвардьолой.
В нынешнем сезоне Фред забил два мяча и сделал две голевые передачи в 16 играх чемпионата Украины.
Alukard1349
Согласен с баламошкой!Умеют искать таланты!И продавать кстати тоже!Надо бы скаутов из их селекционного отдела переманить.Глядишь,найдут нам новых Неймаров)))
08:19
Спринт
Чемпионат незалежной стремительно превращается в третье разрядное действие и очень скоро превратится в задворки футбольной и не только футбольной Европы.
07:07
баламошка
У Шахтара, канешна, селекционный отдел на ура работает. Просто супер. Красавцы! Надо бы присоединить их к Тарасовке...
05:41