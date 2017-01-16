06:44 | ФУТБОЛ — Англия

СМИ: Коста останется в "Челси", но не будет подписывать новый контракт

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Нападающий Диегу Коста принял решение остаться в "Челси" до завершения этого сезона, сообщает The Sun. Бразилец готов помириться с главным тренером Антонио Конте, чтобы вернуть себе игровую практику. Несмотря на это, Коста не будет вести переговоры с клубом о продлении своего контракта.

Ранее сообщалось, что китайский клуб "Тяньцзинь" предложил "Челси" за Косту 90 миллионов евро, а самому игроку - 35 миллионов евро по контракту. Форвард был готов переехать в Китай, но руководство лондонского клуба ответило отказом. После этого Коста отказался тренироваться с командой.

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Материалы REN-TV

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