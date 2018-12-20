СМИ: Конте заинтересован в работе с "МЮ"

Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте может возглавить "Манчестер Юнайтед". Как утверждает The Telegraph, 49-летнего итальянца заинтересовало предложение "красных дьяволов".

Дополнительным преимуществом могут стать хорошие отношения Конте с полузащитником "МЮ" Полем Погба - они вместе работали в "Ювентусе".

Напомним, "МЮ" уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера 18 декабря 2018 года. Команду на временной основе возглавил Уле Гуннар Сульшер.

"Манчестер Юнайтед" занимает 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 26 очков после 17 туров.

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