СМИ: двоюродный брат Джеррарда стал игроком "Ливерпуля"

"Ливерпуль" подписал контракт с двоюродным братом многолетнего капитана команды Стивена Джеррарда Бобби Данканом, сообщает The Telegraph. По информации источника, за этот трансфер "красные" заплатят "Манчестер Сити" 200 тысяч фунтов.

Ожидается, что официально о переходе 17-летнего форварда 200 тысяч фунтов.

Напомним, Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 годы. С 2003 года он был капитаном команды. С сентября 2017-го по май 2018 года он возглавлял юношескую команду мерсисайдцев. В настоящее время он является главным тренером "Рейнджерс".