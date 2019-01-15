СМИ: "Челси" установил цену на Азара

"Челси" готов расстаться с нападающим Эденом Азаром за 112 миллионов евро, утверждает Daily Telegraph. Основным претендентом на 28-летнего бельгийца является "Реал".

"Челси" согласится продать Азара в "Реал", если "сливочные" будут готовы выплатить установленную сумму. Сам игрок неоднократно заявлял, что открыт к переходу в "королевский клуб". Трансфер может осуществиться летом 2019 года.

В текущем сезоне Азар провел 27 матчей за "Реал", забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Все о чемпионате Англии - здесь