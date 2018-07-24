07:48 | Футбол — Англия

СМИ: "Челси" предложит "Ювентусу" 50 миллионов евро за Ругани


Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани может перейти в "Челси", сообщает Goal.com. Английский клуб готов увеличить свое первоначальное предложение.

Сообщается, что "Челси" готов заплатить за игрока 45 миллионов фунтов (около 50,5 миллиона евро). Предыдущие предложения туринский клуб не устроили.

23-летний итальянец в прошлом сезоне провел 26 игр в составе "Ювентуса", забил два гола и отдал две результативные передачи.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

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