СМИ: "Челси" предложит "Ювентусу" 50 миллионов евро за Ругани

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани может перейти в "Челси", сообщает Goal.com. Английский клуб готов увеличить свое первоначальное предложение.
Сообщается, что "Челси" готов заплатить за игрока 45 миллионов фунтов (около 50,5 миллиона евро). Предыдущие предложения туринский клуб не устроили.
23-летний итальянец в прошлом сезоне провел 26 игр в составе "Ювентуса", забил два гола и отдал две результативные передачи.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/