СМИ: Аманда Стейвли может приобрести "Ньюкасл" за 300 миллионов фунтов стерлингов

Британка Аманда Стейвли готова приобрести "Ньюкасл" за 300 миллионов фунтов стерлингов, утверждает The Telegraph. Официальное предложение будет сделано в ближайшие недели.

Сообщается, что Стейвли встречалась с представителями клуба на матче 7-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (1:1). Предполагается, что она планирует завершить переговоры до рождественских праздников, чтобы высвободить больше средств, которые могут быть направлены на усиление состава в зимнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что руководство "Ньюкасла" решило выставить клуб на продажу. Владелец "сорок" Майк Эшли начал поиски инвестора, который готов приобрести клуб и вложить средства в его развитие.

Эшли владеет "Ньюкаслом" с 2007 года и не раз подвергался критике со стороны фанатов, поскольку при нем клуб покидал премьер-лигу два раза.