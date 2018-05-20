СМИ: "Алетико" хочет приобрести Варди на замену Гризманну

"Атлетико" проявляет интерес к форварду "Лестера" Джейми Варди. В нем главный тренер "матрасников" Диего Симеоне видит потенциальную замену Антуану Гризманну, который может перейти в "Барселону".

Как сообщает Mirror, Симеоне понравилась игра англичанина за "Лестер" в Лиге чемпионов в позапрошлом сезоне. Именно тогда "Лестер" уступил "Атлетико" в 1/4 финала. Так как Антуан Гризманн, скорее всего, перейдет в "Барселону", клуб ищет ему замену. Симеоне считает, что нападающий "Лестера" сможет удачно дополнять другого форварда Диего Косту. Также ранее стало известно, что по окончании сезона "Атлетико" покинет и Фернандо Торрес.

31-летний футболист в прошедшем сезоне провел 37 матчей в премьер-лиге и забил 20 мячей при одной голевой передаче.