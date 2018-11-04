22:53 4 ноября | Футбол — Англия

Скульптуру Салаха высмеяли в сети и сравнили со статуей Криштиану Роналду

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В Египте появилась статуя в честь нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Скульптура футболиста призвана служить как символ надежды для египетской молодежи, однако в социальных сетях ее немедленно высмеяли как нечто совершенно комичное. Салах изображен с маленьким телом, тонкими руками и ногами, но огромной головой. 

Кроме того, ее стали сравнивать с неудачной скульптурой нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, которую не так давно установили в аэропорту Мадейры. Впоследствии она была заменена на новую.  

Скульптура Салаха была презентована на молодежном культурном форуме в Шарм-эль-Шейхе. Ее автор Маи Абдель Аллах (Mai Abdel Allah). 


 

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