Шведский форвард Асоро перешел из "Сандерленда" в "Суонси"

"Суонси" подписал нападающего Йоэль Асоро, сообщает официальный сайт валлийского клуба. Ранее он выступал за "Сандерленд".

Футболист подписал четырехлетний контракт. Сумма трансфера не разглашается. В прошедшем сезоне 19-летний футболист провел 34 матча и забил четыре мяча при двух голевых передачах. По итогам прошлого сезона "Сандерленд" вылетел из чемпионшипа, а "Суонси" опустился в этот дивизион.