Сеск Фабрегас: "Челси" готов к матчу с "Бернли"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас в преддверии матча 1-го тура чемпионата Англии с "Бернли" выразил надежду на то, что команда сумеет показать хорошую игру. По его словам, "синие" готовы к этой встрече.

- Мы чувствуем свою готовность к этому матчу, - приводит пресс-служба "синих" слова Фабрегаса. - "Челси" хочет показать хорошую игру. Футболисты, сотрудники клуба и наши болельщики должны держаться вместе.

Напомним, что матч "Челси" - "Бернли" состоится сегодня, начало игры - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.