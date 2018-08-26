Сесар Аспиликуэта: "Не мог и представить, что проведу 200 матчей за "Челси"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта рад тому, что сумел остаться в команде на длительный срок. Сегодняшний матч третьего тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" может стать для него 200-м в составе команды.

- Давайте двигаться шаг за шагом, – цитирует испанца официальный сайт клуба. – На данный момент я хочу провести 200-й матч, а потом будет видно, что дальше. Конечно, когда я пришел сюда шесть лет назад, я и мечтать не мог, что сыграю в таком количестве встреч. Я знаю, что АПЛ – очень сложный чемпионат, так что надо следить за собой. Я очень рад, я всегда стараюсь двигаться вперед и играть на высшем уровне, много работать на тренировках и готовиться к матчам, так что надеюсь, что смогу поднять планку еще выше, но сейчас самое важное – три очка в матче с "Ньюкаслом".

Матч "Ньюкасл" - "Челси" начнется в 18.00 по московскому времени.