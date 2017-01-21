Сэм Эллардайс: "Сейчас "Кристал Пэлас" недостаточно хорош, чтобы остаться в премьер-лиге"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс заявил, что спасти команду от вылета в премьер-лигу смогут только трансферы. Специалист считает, что на данный момент "Пэлас" не заслуживает сохранения прописки в чемпионате. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице и набрала 16 очков в 21 встрече.

– Мы под угрозой вылета, у нас очков меньше, чем проведенных матчей, – цитирует Express Эллардайса. – На данный момент мы недостаточно хороши, чтобы остаться в премьер-лиге. Я могу сделать команду лучше и надеюсь, что мы сможем купить новых игроков. Это бы очень помогло нам. Нам нужно действовать очень быстро. Все думают, что с приходом нового менеджера команда сразу меняется, но это не всегда работает. На данный момент все осталось прежним.