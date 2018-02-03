Сарри сменит Конте в "Челси"?

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри рассматривается руководством "Челси" в качестве замены нынешнему наставнику "синих" Антонио Конте, утверждает Lа Gazzetta dello Sport. По данным источника, в контракте Сарри с неаполитанским клубом есть пункт о неустойке в восемь миллионов евро за досрочный разрыв контракта до 31 мая 2018 года. Владелец лондонцев Роман Абрамович, которому нравится стиль работы 59-летнего итальянца, готов выплатить эту сумму.

На данный момент "Наполи" под руководством Сарри занимает первом место в турнирной таблице серии А и имеет хорошие шансы завоевать первый чемпионский титул с 1990 года.