Сарри - о стычке с Моуринью: "Еще раз поговорю со своим помощником"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после матча 9-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (2:2) признал вину своего помощника в инциденте с Жозе Моуринью. Португальцу не понравилось, как Марко Янни праздновал гол Баркли, спасший лондонцев от поражения. У скамьи запасных едва не произошла стычка, но охрана остановила главного тренера "МЮ".

- Я попросил участвовавшего в эпизоде помощника поговорить с Моуринью и принести ему извинения, - приводит пресс-служба "Челси" слова Сарри. - На данный момент инцидент исчерпан. В этой ситуации мы допустили ошибку и были неправы. Я еще раз поговорю со своим помощником в воскресенье, чтобы убедиться, что он осознает ошибку.