16:08 | ФУТБОЛ — Англия

Самир Насри: "Арсенал" не может добиться успеха не из-за Венгера"

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Бывший полузащитник "Арсенала" Самир Насри, выступающий на правах аренды за "Севилью", заступился за главного тренера "канониров" Арсена Венгера. Хавбек считает, что неудачи команды не связаны с наставником.

– Надо быть справедливым. "Арсенал" не может добиться успеха не из-за Венгера, а из-за игроков, которые выходят на поле, – цитирует Насри Sky Sports. – Именно игроки добиваются результата. Нельзя критиковать тренера, который пришел в большой клуб, но сделал его еще больше.

Мне трудно говорить о команде, которой я так много обязан. Я попал в премьер-лигу из-за Венгера. У меня была хорошая карьера. Во многом заслуга принадлежит именно Венгеру. С ним я обрел уверенность. Он сделал меня лучше. Все, кто играл под его руководством, прогрессировали.

 

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