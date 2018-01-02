Салах - лучший арабский футболист 2017 года

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим арабским футболистом 2017 года, сообщает AFP. 25-летний египтянин победил в опросе окола 100 спортивных журналистов из арабских стран.

Второе место в голосовании занял сириец Омар Хрибин ("Аль-Хиляль", Саудовская Аравия), третье – сириец Омар Ас-Сума ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия).

Напомним, что Салах в составе сборной Египта завоевал путевку на чемпионат мира в России. В группе A Египет сыграет с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем.