Руни забил первый гол после возвращения в "Эвертон"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни открыл счет в матче 1-го тура чемпионата Англии со "Стоук Сити". На 45-й минуте игры форвард забил первый мяч после возвращения в состав "ирисок". Отметим, что это взятие ворот для него стало 199-м в премьер-лиге.

Напомним, что 31-летний англичанин перешел в клуб из Ливерпуля во время летнего трансферного окна из "Манчестер Юнайтед". Напомним, что Руни играл за "Эвертон" с 2002 по 2004 год.