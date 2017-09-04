Руни встретится с Куманом по поводу своего задержания

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни встретится с главным тренером Роналдом Куманом, чтобы объяснить обстоятельства, связанные с его арестом на прошлой неделе, сообщает The Telegraph. Разговор футболиста и специалиста состоится 5 сентября.

31 августа форвард был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Футболист был задержан с пьяной девушкой. Он отправился в один из итальянских ресторанов после тренировки, а позже оказался в баре, где танцевал на столе, пил спиртное и приставал к 29-летней незнакомке. За этот поступок англичанин будет оштрафован "Эвертоном" на 300 тысяч фунтов стерлингов.