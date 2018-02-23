Рой Кин: "Уилшир, вероятно, самый переоцененный игрок планеты"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал "Арсенал" во время матча 1/16 финала Лиги Европы с "Эстерсундом" (1:2). Также он высказался нелестно о полузащитнике "канониров" Джеке Уилшире.

– "Арсенал" отлично показал, как не нужно начинать футбольный матч, – цитирует ITV Кина. – Он был очень медленным, недооценил соперника, не показал никакого желания. Кто-то будет ругать тренеров, но все должно исходить от самих игроков. Они должны себя мотивировать, иметь гордость. "Арсенал" нередко попадает впросак из-за своего отношения к соперникам. Нужны взрослые игроки, способные подавать пример. А у вас Уилшир выходит с капитанской повязкой. Думаю, это самый переоцененный игрок на планете.