Рой Кин: "Думаю, время Руни в "Манчестер Юнайтед" подходит к концу"

Тренер сборной Ирландии Рой Кин отметил, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, скорее всего, летом покинет клуб. Экс-хавбек "красных дьяволов" подчеркнул, что форвард потерял бомбардирский инстинкт.

– Если брать все происходившее ранее, то можно сделать вывод, что время Уэйна в клубе подходит к концу, – цитирует Goal.com Кина. – Понятно, что до конца сезона он так или иначе поможет клубу на поле, поскольку в команде много травмированных. Но ситуация вокруг него скверная. Думаю, он находится на финишной прямой пребывания в "Манчестер Юнайтед".

Как от лучшего бомбардира в истории клуба я ждал от него большего. Он должен рвать и метать, но мы видим, что Руни потерял бомбардирский инстинкт. Для исправления ситуации он должен разозлиться на происходящее, по-другому никак.