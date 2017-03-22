13:20 | ФУТБОЛ — Англия

Рой Ходжсон: "Кейн подавал угловые, потому что делал это лучше всех в сборной Англии"

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Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон не обращал внимания на то, что многие критиковали его за назначение нападающего Харри Кейна на роль игрока, подающего угловые. По словам специалиста, форвард справлялся с этой задачей лучше остальных.

- Я не обращаю внимания на эти слова. Мне кажется, что они неуместны, - приводит The Telegraph слова Ходжсона. - Никто из уважаемых мною людей не говорил об этом, иначе бы я задумался. Почему угловые подавал именно Кейн? Почему нет, если он делает это лучше всех в сборной Англии.

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