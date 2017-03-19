Роналд Куман: "Эвертон" приложит максимум усилий, чтобы удержать Лукаку"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман заявил, что клуб постарается удержать нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Ранее футболист заявил, что он может стать звездой мирового футбола, если уйдет из ливерпульского клуба. В текущем сезоне 23-летний форвард провел 30 матчей во всех клубных турнирах, забил 22 мяча и отдал 6 голевых передач.

– Мы приложим максимум усилий, чтобы удержать Ромелу, – цитирует BBC Кумана. – Болельщики его очень любят. Вас удивляет его результативность? Лукаку настоящий профессионал, а такие люди всегда выкладываются ради команды и своих партнеров. Конечно, мы хотим, чтобы за "Эвертон" играли сильнейшие наши игроки. Но последнее слово будет за Лукаку.