14:48 | ФУТБОЛ — Англия

Роналд Куман: "Эвертон" приложит максимум усилий, чтобы удержать Лукаку"

0
0
0
0

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман заявил, что клуб постарается удержать нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Ранее футболист заявил, что он может стать звездой мирового футбола, если уйдет из ливерпульского клуба. В текущем сезоне 23-летний форвард провел 30 матчей во всех клубных турнирах, забил 22 мяча и отдал 6 голевых передач.

– Мы приложим максимум усилий, чтобы удержать Ромелу, – цитирует BBC Кумана. – Болельщики его очень любят. Вас удивляет его результативность? Лукаку настоящий профессионал, а такие люди всегда выкладываются ради команды и своих партнеров. Конечно, мы хотим, чтобы за "Эвертон" играли сильнейшие наши игроки. Но последнее слово будет за Лукаку.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...