Ромелу Лукаку: "Надеюсь, я начну забивать в матчах с серьезными соперниками"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку выразил надежду, что ситуация изменится и он начнет забивать в матчах с серьезными соперниками. Он также добавил, что постоянно слышит критику в свой адрес.

Напомним, в 8-м туре "МЮ" сыграл вничью с "Ливерпулем" (0:0).

– Сейчас я выступаю за команду, которая хочет побеждать большие клубы. Мы хотим выигрывать во всех матчах, так что, думаю, ситуация изменится, – приводит FourFourTwo слова Лукаку. – Нереализованный момент в игре с "Ливерпулем"? Многие нападающие упускают куда более явные шансы – и забивают два гола. Я все время слышу в свой счет критику, хотя команда выступает хорошо.

Главное – побеждать и стараться показывать как можно более зрелищный футбол, выигрывать во что бы то ни стало.

В текущем сезоне Лукаку провел 8 матчей в чемпионате Англии, забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.