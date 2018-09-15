Ромелу Лукаку: "Люди должны больше уважать Моуринью"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку выразил слова поддержки в адрес главного тренера команды Жозе Моуринью. По мнению бельгийского форварда, португальца должны больше уважать, .

– После игры с "Тоттенхэмом", несмотря на то, что мы проиграли, я действительно чувствовал единство между болельщиками, футболистами и тренером, это было что-то красивое, – приводит пресс-служба клуба слова Лукаку. – Моуринью – тренер-победитель, настоящая личность. Он хочет помочь нам, хочет, чтобы мы выигрывали. Это нормально, что он злится, когда проигрывает. Я думаю, что люди должны уважать его больше. Он просто пытается построить крепость из футбольного клуба, и мы, как игроки, знаем это.

В первых 4-х турах английской премьер-лиги "манкунианцы" одержали всего две победы и потерпели два поражения. "МЮ" идет на 10-й строчке турнирной таблицы.